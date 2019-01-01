خاص - عرض صيني يحاول إنقاذ مالكوم من برشلونة

50 مليون يورو من جوانجزو الصيني لأجل الجناح البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة جوانجزو إيفرجراند الصيني في التعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح برشلونة الإسباني.

وعلم جول أن النادي الصيني قد قدم عرضاً رسمياً للنادي الكتالوني، قيمته 50 مليون يورو (45 مليون جنيه استرليني). اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وكان مالكوم قد انضم إلى برشلونة في ظروف غرائبية بالصيف الماضي، قادماً من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو (34 مليون جنيه استرليني).

جاء ذلك بعد أن كان اللاعب في طريقه لروما وقام النادي الإيطالي بالإعلان عن الصفقة، قبل أن يتحول الاتجاه بشكل مفاجئ.

ولكن على عكس التوقعات، خاض اللاعب 9 مباريات فقط مع الفريق الأول، ليسجل هدفين فقط حتى الآن.