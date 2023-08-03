خاص | صفقة عالمية جديدة؟ حارس النصر في طريقه للرحيل

النصر يوافق على رحيل حارسه!

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على الرغم من القلة العددية في مركز حراسة المرمى، إلا أن أحد حراس النصر أصبح في طريقه للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية!

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النصر يُعاني في مركز حراسة المرمى، في ظل تعرض النجم الكولومبي دافيد أوسبينا لإصابة قوية، تُهدد مستقبله مع العالمي، حيث يتم الاعتماد حاليًا بصفة أساسية على نواف العقيدي.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن أمين بخاري حارس مرمى العالمي، يمتلك عروضًا من بعض الأندية المحلية، التي ترغب في الحصول على خدماته.

المصادر أكدت على أن العروض التي وصلت إلى بخاري، جاءت من ناديي الاتفاق والقادسية، وأن النصر لا يُمانع من رحيله على الرغم من النقص العددي.

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وقد تكون خطوة التخلي عن بخاري سببها رغبة النصر في التعاقد مع حارس مرمى عالمي، وسط الأنباء التي تؤكد على أن النادي الأصفر دخل في مفاوضات مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق.

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