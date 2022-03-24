خاص | صاحب إسطبلات خيول ومستثمر في الطاقة .. رجل أعمال سعودي يدخل سباق شراء تشيلسي

دخل عمرو زيدان، المستثمر السعودي المولود في لوس أنجلوس، إلى سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويؤكد "جول GOAL" أن الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، هو أحد أبرز الأسماء حاليًا في سباق شراء تشيلسي.

عمرو زيدان هو رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان، وهي شركة تعمل في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب اهتمامه بسباقات الخيل من خلال إسطبلات زيدان للسباقات.

ومثل مقدمي العطاءات الآخرين، يُعتقد أن زيدان يبحث عن تمويل إضافي بعد انقضاء الموعد النهائي، ويعتبر أن لديه فرصة للفوز.

ويملك زيدان صلات مع العائلة المالكة في الأردن، من خلال زواجه من الأميرة نور بنت عاصم.

كيف ومتى سيتم تحديد مالك تشيلسي الجديد؟

سيقرر مجلس إدارة تشيلسي في النهاية من سيكون المالك الجديد للنادي، لكن يتم إخطارهم من قبل "Raine Group"، وهو بنك استثماري في نيويورك، والذي تم تعيينه في البداية من قبل المالك الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش.

تتخلف مجموعة "Raine Group" عن محاولاتها لتقليل الملاك المستقبليين المحتملين إلى قائمة مختصرة صغيرة من "مقدمي العطاءات المفضلين".

ومع ذلك، فهم يحاولون إنهاء عملية قد تستغرق عادةً عدة أشهر في أقل من أسبوع، مع إجراء المزيد من الفحوصات في المرحلة التالية على كل جانب من جوانب أي تحالف.

كان تشيلسي يأمل في الحصول على مالك جديد في نهاية شهر مارس، لكن هذا يبدو مستحيلًا الآن، مع استمرار العملية.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن وضع الملكية يثبت أنه يصرف انتباه فريق تشيلسي على أرض الملعب، فضلًا عن مخاوف بشأن التدفق النقدي.

وتشارك حكومة المملكة المتحدة في هذه العملية ولكنها لن تفرض نفسها على اتخاذ القرار، وتسعى فقط لضمان عدم وصول أي من الأموال المستمدة من عملية الاستحواذ على تشيلسي إلى المالك أبراموفيتش.

من يتواجد في سباق شراء تشيلسي؟

هناك العديد من المزايدين المعروفين في سباق الاستحواذ على نادي تشيلسي، مثل عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاجو كابس لكرة القاعدة.

هناك أيضًا عرض يبلغ 2.4 مليار يورو، من وودي جونسون المالك لنادي نيويورك جيتس في كرة القدم الأمريكية.

ويتنافس أيضًا تحالف تود بوهلي، الذي يمتلك لوس أنجلوس دودجرز ويتمتع بمزيد من الدعم من الملياردير السويسري هانسجورج ويس والرجل الإنجليزي جوناثان جولدشتاين.

هناك أيضًا عرض تنافسي للإعلام السعودي، والذي تم الكشف عنه لأول مرة بواسطة "جول GOAL"، ويأمل أن يتم تنفيذ المرحلة التالية.

ومن المملكة المتحدة، هناك عرض من نيك كاندي المدعوم من تحالف كوري جنوبي بقيادة كاتالينا كيم مقابل حصة تصل إلى 1.2 مليار يورو في غرب لندن.

يشارك مهاجم "البلوز" السابق جيانلوكا فيالي في عرض كاندي من خلال شركته "Tifosy Capital and Advisory"، ويشاع أيضًا أن مستثمري ميلان الإيطالي "Elliott Management" يقدمون الدعم.

فيما يقود السير مارتن بروتون عرضًا إنجليزيًا آخر وقد أحضر اللورد سيباستيان كو، النائب عن حزب المحافظين.

يُعتقد أنهم حصلوا على دعم من المالكين الأمريكيين لنادي كريستال بالاس، جوش هاريس وديفيد بليتزر، الأمر الذي قد يكون مشكلة في هذه العملية.

علاوة على ذلك ، أكدت شركة "Centricus"، شركة الاستثمار العالمية ومقرها لندن، عرضها بقيمة 3.6 مليارات يورو لشراء تشيلسي.

إجمالًا، هناك ثمانية خيارات معروفة لتشيلسي للعمل من خلالها عند الانتهاء من هذه المرحلة من عملية اختيار المالك الجديد.

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