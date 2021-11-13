خاص | سر غياب إيجالو عن مباراة نيجيريا وليبيريا

غاب أوديون إيجالو مهاجم الشباب عن مباراة منتخب بلاده نيجيريا أمام ليبيريا اليوم ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، مما أثار تساؤلات كثيرة عن سر غيابه بين جماهير فريقه السعودي.

المهاجم صاحب الـ32 عامًا كان قد اعتزل اللعب دوليًا مع نيجيريا عقب كأس أمم أفريقيا 2019، لكن تألقه مع الشباب هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المدرب جيرنو رور للحديث معه وإقناعه بالعودة لتمثيل النسور الخُضر، وقد وافق اللاعب وظهر اسمه في قائمة اللاعبين المستدعين لمباراتي ليبيريا والرأس الأخضر.

وكان من المتوقع أن يلعب إيجالو أساسيًا أو حتى بديلًا مع نيجيريا اليوم في ليبيريا، لكنه كان خارج القائمة تمامًا مما أثار دهشة وقلق جمهور الشباب من احتمال تعرضه لإصابة ستُبعده عن المباريات القادمة في الدوري السعودي.

الجمهور السعودي تساءل عبر منصة تويتر عن سر غياب إيجالو عن اللقاء الذي انتهى لصالح نيجيريا بهدفين دون رد، وقد توجه جول للمتحدث الإعلامي باسم المنتخب وحصل منه على إجابة هذا السؤال.

المتحدث الإعلامي أوضح أن إيجالو لا يُعاني من أي إصابة، لكن غيابه جاء بسبب وصوله متأخرًا لمعسكر المنتخب وتواجده في حصة تدريبية واحدة فقط قبل اللقاء.

إذ قال "إيجالو لم يتواجد في قائمة مباراة نيجيريا اليوم لأنه لم يصل سوى يوم الخميس الماضي ولم يتدرب معنا سوى مرة واحدة".

يُشار إلى أن إيجالو لعب 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف، وقد سبق أن أحرز 16 هدفًا لمنتخب بلاده خلال 35 مباراة دولية.