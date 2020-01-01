خاص | "زلاتان إبراهيموفيتش يغضب بشدة عندما يخسر"

هاكان تشالهان أوغلو يتحدث عن إصرار زلاتان إبراهيموفيتش الدائم على الفوز

قال متوسط الميدان الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو إن زميله في ميلان زلاتان إبراهيموفيتش ما زال يغضب بشدة عندما يخسر في أي مباراة.

وافتتح ميلان موسمه الجديد بانتصار هام على ملعبه سان سيرو بعدما تغلب على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل لا شيء بقيادة نجمه زلاتان إبراهيموفيتش.

وبتسجيله ثنائية في مباراة اليوم، حقق إبراهيموفيتش رقمًا جديدًا حيث سجل أكثر من هدف في أول مباراة له في الموسم للمرة الأولى في مسيرته مع أندية الدوري الإيطالي.

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وحول تألق النجم السويدي، قال تشالهان أوغلو في تصريحات لـ "جول" إن إبراهيموفيتش يمثل الطموح الدائم في كرة القدم والذي لا ينتهي أبدًا مع مرور السنوات والتقدم في العمر.

وأضاف: "إبراهيموفيتش قد جلب عقلية الفوز للفريق، وهذا ما كنا نحتاجه بالفعل، رغبته المستمرة في النجاح يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى نوبات من الإحباط إذا انتهى به المطاف في الجانب الخاسر في أي مباراة أو حتى جلسة تدريبية

وتابع: "زلاتان لديه الكثير من الأفكار التي يريد تنفيذها معنا على أرض الملعب، خبرته تساعدنا بشكل أكبر، وقبل كل شي،، إرادته غير المشروطة للفوز والتي تبدأ بالتدريب"

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وأردف حول كراهية النجم السويدي للخسارة: "زلاتان يريد الفوز في كل مباراة تدريبية صغيرة بنفسه ، وهو طموح للغاية ويغضب حقًا عندما يخسر"

يذكر أن مباراة أمس قد انتهت بفوز ميلان بهدفي إبراهيموفيتش، ليحقق به 3 نقاط هامة في افتتاح موسمه الجديد في الدوري الإيطالي ليبدأ رحلته نحو العودة إلى دوري أبطال أوروبا