خاص | رومينيجه يكشف تطورات مفاوضات ألابا وبايرن ميونخ

إشادة كبيرة بفليك..

لم يخفِ كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، الصعوبة التي يواجهها ناديه لتجديد عقد دافيد ألابا، ولكنه في الوقت نفسه عبّر عن تفاؤله برغبة الدولي النمساوي في الاستمرار بالعملاق البافاري.

وينتهي عقد ألابا في بايرن الصيف المقبل وتحاول الإدارة جاهدةً استمراره بيد أن مطالب اللاعب المادية تقف حائلًا حتى اللحظة أمام إمكانية إتمام الأمر.

أولي هونيس، الرئيس السابق لبايرن، خرج بتصريحات نارية انتقد فيها ألابا ووكيله، ليخرج والد اللاعب بتصريح نارية ضد هونيس وكذلك يخرج الوكيل منتقدين الرئيس المخضرم، والآن يحاول رومينيجه إنهاء كل ذلك بتصريحات تبدو دبلوماسية بعض الشيء.

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رومينيجه في تصريحات خاصة لشبكة دازن قال "سُمح لي بمرافقة دافيد منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى بايرن من النمسا، أتذكر جيدًا لحظة منحه الفرصة من فان خال للعب أمام فيورنتينا للمرة الأولى في دوري الأبطال وكيف كان سعيدًا".

"لا يوجد رأيان حول ألابا في نادينا، إنه لاعب رائع كما أنه شخص رائع أيضًا. بعد مباراة باريس سان جيرمان، كان لديّ انطباعًا أن دافيد هو أسعد شخص على أرض الملعب."

"آمل أن نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل حتى يتمكن من البقاء في بايرن ميونخ في المستقبل. لا أريد أن يحدث أي شيء على الملأ مرة أخرى، لقد قيل الكثير من الجانبين هذا الأسبوع، من واقع خبرتي يجب أن تكون المفاوضات سرية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في النهاية."

أما عن تصريحات هونيس ورد وكيل ألابا "لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك، لا يسعني إلا تكرار ما قلت: يجب أن نقوم بالتفاوض بتكتم وثقة، فقط عندما تصل إلى نتيجة نهائية يمكنك أن تعلنها للعامة".

"كان من الواضح منذ البداية أن مفاوضات هذا العقد لن تكون سهلة، لذلك ليس من مصلحة بايرن ميونخ أن يتم نشر تفاصيل عن ما يدور في المكاتب."

كما أخذ رومينيجه في الإشادة بمدرب البافاري الحالي، هانزي فليك، والذي قاد بايرن لتحقيق الثلاثية، إذ قال "لن أصفه بأحد الفائزين، بل إنه باني النجاح، لاحظنا ذلك في نوفمبر عندما تحولت الأمطار إلى شمس بين ليلة وضحاها".

"لقد اختبرنا واستمتعنا بفريق مختلف للغاية تحت قيادته، لقد كان رائعًا كيف جعل الفريق يقف خلفه بتدريبه وخطته وعاطفته. لعب الفريق وعمل بصورة جماعية، تمكنا من فعل ذلك وجني الإعجاب تحديدًا في مباراة باريس النهائية".

واختتم متحدثًا عن أهداف بايرن ميونخ في الفترة المقبلة "سنطارد أهدافنا، من قبل كُنّا نتحصل على إجازة صيف وفترة إعداد طويلة، أما الآن فتحصل لاعبونا على 12 يومًا من الراحة فقط، هذا إذا حصلوا عليها أصلًا".

"كان بإمكان المدرب تدريبهم بالشكل الصحيح لمدة 7 أو 8 أيام فقط، ولكني أعرف فريقنا جيدًا، سنذهب إلى الموسم الجديد بعقلنا وشخصيتنا."

يذكر أن بايرن ميونخ سيفتتح مباريات الموسم الجديد من الدوري الألماني مساء الجمعة باستضافة شالكه في أليانز آرينا، ويبدأ بذلك حملة الدفاع عن لقبه للمرة التاسعة على التوالي.