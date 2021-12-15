خاص | "روسو مدرب قدير لكن لم يعد مهمًا لنا بعد العمل بالنصر"

أكد باتريكيو تارويلا؛ الصحفي في النسخة الأرجنتينية من موقع "جول GOAL" أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو؛ المدير الفني لنادي النصر السعودي، مدرب مُقدر للغاية في بلاده، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي تعرض لها في ولايته الأخيرة لبوكا جونيورز جاءت لخسارة كأس ليبيرتادوريس فقط، وهو اللقب المحبب لجمهور الفريق.

ما هي إنجازات روسو؟

مدرب العالمي الجديد تمت إقالته في أغسطس الماضي من تدريب بوكا جونيورز، وهو الفريق الذي حقق معه كأس ليبرتادوريس 2007، والدوري الأرجنتيني 2020.

ومع فريق ميليونير الكولومبي حقق روسو لقب الدوري 2017 وكأس السوبر 2018.

وفي ولاية روسو الأخيرة لبوكا من يناير 2020 إلى أغسطس 2021، قاد الفريق في 60 مباراة، فاز في 30، وتعادل في 18، وخسر 12 لقاء.

"لم يعد روسو مهمًا لنا لكنه قدير"

تواصلنا مع تارويلا للتعرف عن قرب عما تقوله الصحافة الأرجنتينية عن تعاقد النادي السعودي مع صاحب الـ65 عامًا، بجانب الرد على تخوف الجمهور النصراوي من عدم قدرة روسو على حصد البطولات للفريق.

وقال باتريكيو تارويلا: "بالنسبة للصحافة الأرجنتينية فإن انتقال مدرب كروسو إلى النصر يجعله بعيدًا عن عناوين الصحف الأولى للرياضة في البلاد، أرى أنه لا يزال أمامه سنوات في مسيرته المهنية، ويمكنه في القادم أن يتولى مسؤولية إحدى الفرق ذات المستوى التنافسي".

وأضاف معلقًا على تخوف جمهور العالمي من قدرة روسو على حصد البطولات: "الجميع في الأرجنتين يكن لروسو الاحترام، لكن انتقاده في موسمه الأخير مع بوكا جونيورز، حدث لأن الهدف من الموسم من البداية كان تحقيق كأس ليبيرتادوريس، لكن ودع البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام أتلتيكو مينيور 3-1".

وأكمل: "جمهور بوكا موهوس بكوبا ليبيرتادوريس، لكن لولا ذلك، لما كان موسم روسو مع الفريق سيئًا، فهو تعادل مع ريفر بليت وأقصاه من كأسين محليين بركلات الترجيح، وإن كان ريفر لعب في أحدهما بلاعبين شباب بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق، لكن روسو وقتها على الأقل وضع حدًا لإقصائه المستمر من البطولات على يد ريفر بليت في السنوات السبع الأخيرة".

اختبار صعب في بداية المهمة:

روسو سيخوض أول مباراة رسمية له مع النصر غدًا الخميس، أمام الهلال، في ديربي الرياض، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل العالمي في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري، إذ خسر في اللحظات الأخيرة أمام الطائي بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في اثنتين، وخسارة خمسة لقاءات أخرى.

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