خاص | روديجر يشعل صراعًا جديدًا بين ريال مدريد وباريس

ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتنافسان للحصول على خدمات أنطونيو روديجر.

يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي إقناع مدافعه الألماني أنطونيو روديجر بالتوقيع على عقد جديد في ملعب "ستامفورد بريدج"، لكن النادي اللندني يظل حذرًا بشأن مطالب مدافعه، ويضع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي أعينهما على الوضع.

وسيكون أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان فرصة توقيع عقد مبدئي مع روديجر في يناير المقبل، خاصة وأن عقده مع تشيلسي ينتهي في صيف 2022.

ورغم اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إلا أن "جول" يمكنه التأكيد على أن روديجر سيكون سعيدًا بالاستمرار في صفوف تشيلسي في حالة تلبية متطلبات عقده، مع اعتقاد الألماني الدولي أن هذا سيكون على الأرجح آخر عقد كبير في مسيرته.

لماذا يرغب باريس سان جيرمان وريال مدريد ضم روديجر؟

استثمر باريس سان جيرمان بشكل كبير في فريقه، وأصبح مميزًا في التعاقد مع اللاعبين بشكل مجاني، حيث يتمكن النادي الفرنسي من تقديم أجور ضخمة.

باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجينالويجي دوناروما مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي حاول التوقيع مع روديجر خلال فترة تدريبه في باريس سان جيرمان، في الفترة التي خرج فيها اللاعب من خطط فرانك لامبارد مدرب "البلوز" السابق.

وبالمثل، يمكن أن يقدم ريال مدريد رواتب تنافسية، ولا يزال الفريق يتمتع بهيبة لجذب أفضل المواهب إلى "سانتياجو بيرنابيو".

وأصبحت الانتقالات المجانية استراتيجية جديدة من قبل إدارة ريال مدريد للتغلب على الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ريال مدريد قام ببيع الفرنسي رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد وسط مخاوف من خروجه مجانًا، ومع مغادرة راموس بالفعل، من المحتمل أن يكون تعزيز قلب الدفاع أولوية للنادي الملكي.

هل سيبقى روديجر في تشيلسي؟

اعترف روديجر في وقت سابق بالمحادثات مع تشيلسي بشأن عقد جديد، وكشف في أغسطس: "قلت من قبل إنني أريد التركيز على بطولة أمم أوروبا، وعندما أعود يمكن أن تبدأ المحادثات".

وأضاف: "هذا ما حدث بالفعل، فقد بدأت المحادثات مع تشيلسي وسنرى ما يجلبه الوقت".

في غضون ذلك، كان توخيل مترددًا في التعامل مع هذا الموضوع، على الرغم من أنه ينظر إلى روديجر كفرد مهم للغاية في خططه.

وفي الواقع، يمكن القول إنه كان أفضل لاعب في خط دفاع تشيلسي منذ تولى توماس توخيل المسؤولية في "ستامفورد بريدج"، وكان حاضرًا دائمًا في التشكيل الأساسي.

قد تختلف وجهة نظر مجلس الإدارة فيما يتعلق بوضع روديجر قليلًا، على الرغم من أن النادي اللندني يتطلع إلى إبقاء متوسط الأعمار منخفضًا، ويمكن أن يتسبب ذلك في رحيل اللاعب الألماني.

هل ما زال تشيلسي يرغب في التعاقد مع مدافع جديد؟

ويظل الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية الإسباني هدفًا رئيسيًا لنادي تشيلسي، بعدما كان قريبًا من الانضمام إلى بطل دوري أبطال أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية.

كوندي أراد الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الحالي، لكنه شعر بالإحباط لأن "البلوز" اختار عدم تلبية مطالب إشبيلية.

ومن المعروف أن تشيلسي قدم عرضًا رسميًا واحدًا فقط قبل أن يرفض تلبية مطالب إشبيلية للتخلي عن مدافعه الشاب.

ومع ذلك، يمكن أن يحاول تشيلسي التوقيع مع كوندي في يناير المقبل، لكنه سيحتاج إلى تجاوب إشبيلية الذي سيكون عليه إيجاد بديل.

ولا يرغب تشيلسي في أن يدفع قيمة 80 مليون يورو قيمة فسخ عقد كوندي مع إشبيلية، ويفضل الحصول عليه بقيمة مخفضة.

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