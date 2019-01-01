خاص - روديجر: أريد الفوز بالبطولات مع تشيلسي والبريميرليج الأقوى

المدافع الألماني يتحدث حصرياً مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أنتونيو روديجر، مدافع تشيلسي، عن سعادته مع فريقه الحالي، وبتواجده في البريميرليج التي وصفها بالدوري الأقوى بالعالم.

وانضم روديجر لصفوف تشيلسي في 2017 مقابل 38 مليون يورو، ويحتل موقعاً أساسياً في تشكيلة البلوز هذا الموسم.

وقال الألماني في حوار مع "جول": "أنا مرتاح بلندن، برأيي البريميرليج هي الدوري الأفضل بالعالم، كل الخصوم أقوياء".

وأكمل: "هذا تحدي صعب ولا يوجد مباريات سهلة، ولكن هذا جمال الأمر، أنا هنا لعام ونصف الآن وتحسنت كثيراً وتعودت على الأجواء".

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وواصل لاعب روما السابق: "في البوندسليجا هناك أمثال ليفاندوفسكي، ولكن هنا حتى في الفرق بالنصف الثاني من الجدول يوجد مهاجمين كبار".

وأردف: "روندون، لاعب نيوكاسل، على سبيل المثال، 90 دقيقة من الحرب معه، وحتى بعد التقدم بهدفين لا يمكن أن تتوقف، ولكن هذه هي متعة الكرة".

وكشف روديجر عن طموحاته مع تشيلسي: "أنا منزعج بسبب النتائج الأخيرة، هدفنا المربع الذهبي ونحن في الطريق الصحيح، كما وصلنا لنهائي كأس الدوري وتقدمنا بكأس الاتحاد".

وختم: "البعض يظن الكأس ليس مهمة، لكنه لقب، والفوز به يظل أمراً مميزاً".

ويلعب تشيلسي في اللقاء القادم مع متصدر الترتيب مانشستر سيتي مساء الأحد المقبل.