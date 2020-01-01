خاص | روبرتو كارلوس: الظاهرة أفضل من ميسي ورونالدو وهازارد قادم

حوار خاص مع النجم البرازيلي

أكد النجم البرازيلي روبرتو كارلوس أن مواطنه رونالدو لن يتكرر مرة أخرى، وحتى الثلاثي ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، ونيمار لن يصلوا إلى مستوى الظاهرة.

وتزامل كارلوس ورونالدو في ريال مدريد بالفترة من 2002 وحتى 2007، بالإضافة للفترة معاً في صفوف المنتخب البرازيلي، وأبرز محطاتها تحقيق مونديال 2002.

وقال كارلوس مع "جول": "رونالدو كان يبرز عن البقية في التدريبات، كان الأفضل، لن يتكرر رونالدو مجدداً، لا نيمار، كريستيانو، أو ميسي حتى يمكن أن ينافسوه".

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وأضاف: "في جيلنا كان تسجيل الأهداف أصعب، الدفاع كان أقوى بدنياً والمهاجمون لم تتوفر لهم الحماية الكافية، ولكن رونالدو قام بكل شيء".

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واستمر الظهير الأيسر: "كنت أعرف مدى قوته عندما وصل إلى مدريد ولم يكن الجمهور يدرك ذلك بعد، أدهش الكثيرين، أتذكر 80 ألف أصابتهم الدهشة والسعادة بسببه".

وواصل: "الأجواء كانت رائعة في النادي رغم وجود لاعبين كبار، كانت مجموعة هائلة وكنا جميعاً أصدقاء واستمرينا كذلك حتى الآن، ريال مدريد أكبر من الشخصيات نفسها".

وأتبع البرازيلي: "ريال مدريد يملك ثقافة كبيرة ساعدته في ضم النجوم، والأمر كان متروكاً لهم للتأقلم، الجميع يجب أن يتحدث الإسبانية، بيكهام تحدث البرتغالية أكثر بسبب تواجده في منزلي كثيراً".

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وحول تألق زيدان كمدرب: "زيزو وصل لنا كرقم واحد في العالم، لا يتحدث كثيراً ويترك الكرة تتكلم عنه في الملعب، هو مثل راقص الباليه أو الفنان، من الأفضل في التاريخ بلا شك، وأحد أفضل المدربين حول العالم".

واستطرد: "يملك جانباً إنسانياً رائعاً أيضاً، يكون علاقات مع اللاعبين ويعرف عقلية ريال مدريد، وهذا يسهل العمل معهم، سعداء لفوزه بالأبطال ثلاث مرات متتالية، هذا يقول الكثير عنه".

وعن رأيه في نجوم المستقبل: "برأيي ميسي ورونالدو أمامهما ثلاث سنوات في القمة، نيمار، مبابي، وهازارد سيحتلون أماكنهم، هازارد في وقت قصير سيثبت أنه رقم واحد في العالم".

ويعمل كارلوس حالياً مع النادي الملكي، ولكن في دور سفير عالمي لتمثيل ريال مدريد في عديد المحافل المحلية والدولية.