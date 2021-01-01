خاص | رغبة فاران قد تدفعه للرحيل عن ريال مدريد في الصيف

الأمور تسير بطريقة إيجابية

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الجلوس من أجل التفاوض مع مدافعه رافاييل فاران طمحًا في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

العقد الحالي للمدافع الفرنسي ينتهي في 30 يونيو 2022، وهناك اهتمام كبير بالحصول على خدماته من بعض الأندية الأخرى.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن الوضع الحالي غير مريح لريال مدريد، حيث يريد التجديد مع اللاعب، ولكن الفرنسي يفكر في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي.

وأوضحت أن فاران يميل إلى الرحيل في الوقت الحالي، رغم كل محاولات ريال من أجل الحفاظ على خدماته بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.

تصاعد الشكوك حول مستقبل سيرخيو راموس، يأتي ضمن أهم الأسباب وراء هذه الخطوة، لرغبة ريال في الاحتفاظ بعناصر الخبرة بالفريق.

مانشستر يونايتد يعتبر هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم فاران، وكل شيء الفترة القادمة سيعتمد على إتفاقية التجديد المحتملة التي سيقترحها ريال خلال الأيام المقبلة.

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وعلى جانب آخر أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن فاران كان لديه بعض الشكوك في محاولة التجديد السابقة، وأظهر حالة من التردد بخصوص موقفه لكن الأمور تسير بصورة أفضل الآن.

يذكر أن فاران يعتبر من أهم العناصر الأساسية لريال على مدار السنوات الماضية، حيث لعب 352 مباراة بقميص الفريق، وفاز بالعديد من البطولات أهمها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات دوري إسباني.