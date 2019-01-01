خاص - ذياب: لقاء الإمارات والبحرين صعب والسومة سيكون الأفضل في البطولة

ذياب يتحدث عن مستقبل المنتخبات العربية في كأس آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تحدث طارق ذياب، أسطورة الكرة التونسية، والمحلل الكروي، عن افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستنطلق اليوم السبت بالإمارات.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره البحريني، في مباراة الافتتاح في تمام السادسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وقال ذياب في تصريحات خاصة لـ"جول": "المباريات الأصعب في أي مباراة، هي أول مباراة والنهائي، لأن الفوز في المباريات الأولى باب التأهل إلى النهائيات". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأضاف: "تقع الكثير من الضغوطات على منتخب الإمارات لكونه متواجد على أرضه ووسط جماهيره، وسيكون لقاء كبير بين البحرين والإمارات".

وتابع: "نتمنى أن يكون أكثر من منتخب عربي في النهائيات بالبطولة، وأتوقع منتخبين من السعودية والإمارات وقطر، الوصول إلى النهائيات".

وعن اللاعب المتوقع تألقه، قال: "عمر السومة لاعب أهلي جدة، أتوقع تألقه مع المنتخب السوري، ولما لا أن يكرر ما فعله يونس محمود لاعب المنتخب العراقي في بطولة 2007، خاصًة أن المنتخب السوري يقدم أداء مميز رغم الأزمات التي تعيشها سوريا".

واختتم ذياب تصريحاته، مؤكدًا أن كلًا من اليابان وكوريا سيكونان طرفان في نصف النهائي، مع منتخبين عربيين بين 3 وهم "قطر والإمارات والسعودية".