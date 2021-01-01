خاص | ديل بوسكي: أتلتيكو مدريد المرشح للدوري الإسباني بسبب سيميوني

ديل بوسكي يرشح أتلتيكو مدريد على ريال مدريد وبرشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني بسبب وجود دييجو سيميوني

يعتقد المدرب السابق للمنتخب الإسباني ولنادي ريال مدريد فيسينتي ديل بوسكي أن دييجو سيميوني هو مفتاح نجاح أتليتكو ​​مدريد خلال السنوات الأخيرة وفي العام الحالي كذلك.

وفي حديث للمدرب الإسباني المخضرم مع النسخة الإسبانية لموقع "جول" يرى أنه حتى مع الوقت المتبقي يبدو أن أتلتيكو مدريد هو أفضل مرشح للفوز بلقب الدوري.

ويعد فيسينتي ديل بوسكي أحد أنجح المدربين في كرة القدم الإسبانية على الإطلاق، وهو صاحب حضور قوي ومميز دائمًا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواعيد الكبيرة.

وحول المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بين ثلاثي القمة، يرى ديل بوسكي أن أتلتيكو مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب الليجا بنهاية الموسم.

وقال ديل بوسكي: "علينا أن ننظر إلى الدوري وترتيبه هذا العام، الصدارة يهيمن عليها أتلتيكو مدريد بشكل منتظم منذ فترة طويلة، إنه نجاح رائع لهم ولمدربهم دييجو سيميوني".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية مازالوا يحافظون على حظوظهم في المنافسة التي ستظل مشتعلة حتى نهاية الموسم، ولكن يبقى الروخيبلانكوس أوفر حظًا".

وتابع: "إن نجاح أتلتيكو مدريد يدور حول مدربه، شخصية سيميوني تمنح الفريق شخصية مختلفة، إنه يمارس القيادة التي تؤثر على لاعبيه وتجعلهم أكثر قوة ورغبة".

وأردف: "اللاعبون مع سيميوني يؤمنون بما يفعلونه، هناك ثغرات قليلة بكل تأكيد، أيام قليلة سيئة،عندما يكون لديهم هذه الثغرات.، هم أيضًا عمليون للغاية، شخصية مدربهم أساسية في كل ذلك".

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يذكر أن ريال مدريد سيلتقي مع أتلتيكو اليوم على ملعب الأخير واندا ميتروبوليتانو في مباراة سيكون لها دور كبير في حسم الصراع على صدارة الدوري الإسباني.