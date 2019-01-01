خاص - نجم سالزبورج: نريد الانتصار على ليفربول في أنفيلد

ليفربول يستضيف بطل النمسا مساء الأربعاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد دومينيك سوبوسلاي، نجم سالزبورج، أن فريقه ذاهب لأنفيلد من أجل تحقيق انتصار على ليفربول، مشيداً بالفريق الإنجليزي ومدربه يورجن كلوب.

الفريق النمساوي استهل مشواره الجولة الماضية بشكل ممتاز عندما سحق ضيفه جينك بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف مقابل هدفين.

وقال سوبوسلاي حصرياً مع "جول": "كلوب بدأ فصلاً جديداً في تاريخ ليفربول، هو نادي عظيم لمشاهدته وأتطلع لمواجهة أنفيلد، أتذكر فوزهم الملحمي على ميلان".

وأضاف: "الفريق ككل رائع، ولكن فيرمينو مميز للغاية، البريميرليج الأفضل في العالم بلا شك حالياً، سنحاول الخروج بفوز من أنفيلد، نملك ثقة كبيرة، نحن فريق صغير ويملك الحوافز والشخصية".

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وحول تألق زميلاه إرلينج هالاند الكبير: "لاعب صاحب شخصية، وأمامه مستقبل كبير، النظام الذي نلعب به يخدمنا ويجعلنا نستمتع بالمباريات".

وارتبط سوبوسلاي بالانتقال لعديد الأندية الكبرى في أوروبا بعد تألقه بشكل لافت مع سالزبورج والمنتخب المجري.