خاص | دورتموند يرفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لسانشو

هل تفشل الصفقة مجددًا..

تقدم مانشستر يونايتد بالعرض الأول لإدارة بوروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما قالته مصادر جول، فإن هذا العرض كان ضخمًا وبلغت قيمته 67 مليون جنيه استرليني، غير أن ذلك لم يلق قبول إدارة النادي الألماني.

اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على سانشو ليس جديدًا، حيث أن إدارة الشياطين الحمر حاولت جلبه الصيف الماضي لكن قيمته الضخمة حالت دون إتمام الصفقة آنذاك.

وعلى الرغم من رفض دورتموند العرض الأول هذا العام، إلا أن إدارة هانز يواخيم فاتسكه أبلغت نظيرتها في يونايتد استعدادها لبيع سانشو وفقًا لشروط معينة.

خاص | بغض النظر عن اهتمام برشلونة، مانشستر سيتي لن يبيع جوندوان

الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد عرضًا جديدًا من إدارة مانشستر يونايتد، في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة دورتموند مبلغ لن يقل عن 90 مليون يورو لقبول بيع صاحب الـ21 عامًا.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أكدت في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أتم اتفاقه على الشروط الشخصية مع سانشو، ويتبقى فقط الاتفاق مع ناديه حتى يصل إلى أولد ترافورد الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن دورتموند أعلن في وقت سابق عن وقت اتفاق بينه وبين سانشو على الرحيل هذا الصيف في حال وصول عرض يتناسب مع غايات الإدارة الألمانية.