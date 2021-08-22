خاص | حقيقة إقالة الاتحاد لكاريلي والاستغناء عن هنريكي

تعرف على موقف الاتحاد النهائي من إقالة كاريلي

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، عن اتخاذ قرار من جانب إدارة نادي الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي، بإقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والاستغناء عن مواطنه برونو هنريكي لاعب وسط الفريق، عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن الاتحاد اتخذ قرارًا بإقالة كاريلي، كأول رد فعل بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، على يد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن الاتحاد لم يتخذ حتى الآن قرارًا بخصوص هذا الشأن، ولكن العلاقة بين الإدارة والمدرب البرازيلي ليست على ما يرام.

المصادر أكدت على أن بداية الخلاف كان عندما تحدث كاريلي خلال المؤتمر الصحفي، والذي أكد خلاله على أنه في حاجة للاعبين في مراكز أخرى غير المهاجم، وهو ما أثار استياء إدارة الاتحاد.

الخلاف الثاني الذي حدث بين إدارة الاتحاد وكاريلي، جاء بعدما استبعد مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز، وضم بدلًا منه البرازيلي برونو هنريكي.

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وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الاتحاد ستجتمع اليوم الأحد، وبنسبة كبيرة عقب مباراة الفريق القادمة أمام الفيصلي، المقرر لها بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، سيتم اتخاذ القرار النهائي.

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ومن المرجح أن تتم إقالة كاريلي، على أن يتم البحث عن مدرب أجنبي جديد يقود الاتحاد خلال الفترة القادمة، بسبب عدم قناعتهم بالمدرب البرازيلي.

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