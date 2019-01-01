خاص | جوميس: ألعب كول أوف ديوتي كثيرًا، والبليهي رفيقي المفضل

بافيتيمبي جوميس يكشف عن جانبه المرح ويتحدث عن حبه للعبة كول أوف ديوتي

كشف نجم الهلال السعودي "بافيتيمبي جوميس" عن الجانب المرح من شخصيته في الحوار الذي خص به Goal.com، حيث اعترف بحبه الكبير لألعاب الفيديو، وخاصة لعبة كول أوف ديوتي، التي ظهر مؤخرًا وهو يُزاول نسخة الموبايل خاصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار فضول الكثيرين من متتبعيه.

ولم يخف النجم الفرنسي الذي تُوّج لتوه بجائزة أفضل هداف ولاعب في دوري أبطال آسيا تخصيصه كثيرًا من أوقات فراغه للعب نسخة الموبايل من كول أوف ديوتي، وذلك قبل أن يحدثنا عن بداياته مع اللعبة والتي تعود إلى أيام المراهقة حينما كان في الأكاديمية.

حيث قال في هذا الصدد "دائمًا ما أحببت كول أوف ديوتي وذلك منذ أيام الأكاديمية. كنت عادة ما ألعب رفقة أحد زملائي في وقت فراغنا، وكنا نواجه فرقًا أخرى ونُحاول أن نقرأ تحركاتها ونتفوق عليها. الآن لا ألعب كما كنت في السابق بسبب ضيق الوقت، لكن مع صدور نسخة الجوال، عدت مجددًا للعبها بوثيرة أكبر. هي الآن على هاتفي النقال، وأستطيع لعبها حيثما كنت، خاصة أن بها بعض الخرائط التي مازلت أتذكرها من السابق"

وواصل حديثه متطرقًا للأوقات المفضلة التي يخوض فيها لعبة كول أوف ديوتي "اللعبة تطورت كثيرًا مقارنة بالوقت الذي بدأتها فيه في الأكاديمية. بما أنني ألعب نسخة الموبايل، أستطيع اللعب عندما أنتظر موعد الطائرة أو قبل حصة المران عندما أملك وقت فراغ. دائمًا ما أحاول أن ألعب قليلًا ضد بعض الجماهير أو أحد أصدقائي. اللعبة جيدة جدًا وسهلة الاستعمال أيضًا وأحب لعبها كثيرًا. أحيانًا، زوجتي لا تحب الأمر لأنني دائمًا منشغل عنها، لكن الأمر يمر بسلام"

وعند سؤاله عن خطته في اللعبة والاستراتيجية التي ينهجها، لم يتردد بافيتيمبي في الحديث عن شخصيته المفضلة "كابتن برايس" الذي عاد للتواجد في نسخة الموبايل.

"أنا معجب كثيرًا بالكابتن برايس الذي عاد لنخسة الجوال ودائمًا ما أحرص على اختياره كشخصيتي الأساسية. أحب أن أنهج استراتيجية الحذر، فأنا لا أركض في جميع الاتجاهات أو أصوب نحو جميع الخصوم. إنه تحدٍ جيد بالنسبة لي، خاصة أن نسق اللعبة مرتفع، ما يتطلب مني الحذر والدقة، وذلك هو السبيل الوحيد للإجهاز على خصومك بطلقة واحدة. الأمر يُغضب بعض أصدقائي أحيانًا، خاصة عندما أصيبهم بطلقة مثالية، لكن ذلك جزء من متعة اللعبة ـ أحب ذلك كثيرًا"

أما بخصوص الخرائط، فيبدو أيضًا أن جوميز بالخرائط المميزة التي عادت بقوة في نسخة الموبايل ومن بينها الـHijacked map، التي تروق للكثيرين من ممارسي اللعبة.

"خريطتي المفضلة هي Hijacked map، لأنني أجد أماكن كثيرة للاختباء بحيث لا يجدني الآخرون، هي فعلًا جيدة. إنها خريطة صغيرة، لكن بها مساحة كافية لقتل الخصوم"

جوميس اختتم حديثه متطرقًا لزميله الذي يحب أن يشارك اللعبة رفقته "سأختار علي البليهي لأنه رجل مجنون. إنه يحب الهجوم واللعب بعفوية، وأعرف أنه سيعتني بي جيدًا في اللعبة"