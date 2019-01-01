خاص - جول يكشف حقيقة اقتراب محمد إبراهيم من الانتقال للإسماعيلي

وكيل أعمال لاعب الزمالك يكشف الحقيقة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية على اقتراب النادي الإسماعيلي، من الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد إبراهيم خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث يتدرب حاليًا المستبعدين من القائمة لحين ضمه لصفوف الفريق.

"جول" تواصل مع سالم محمد سالم، وكيل أعمال محمد إبراهيم، والذي قام بنفي هذه التقارير نهائيًا، مؤكدًا على أن اللاعب مستمر ويركز حاليًا مع الزمالك.

سالم محمد قال: "هذا الكلام غير صحيح، ومحمد إبراهيم يركز حاليًا مع الزمالك، ولماذا لم نفعل هذا الأمر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية؟".

وكيل أعمال محمد إبراهيم أبدى اندهاشه من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها حول لاعب الزمالك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يركز في تدريباته فقط.

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محمد إبراهيم كان قد انضم لصفوف فريق ماريتيمو البرتغالي، قبل العودة لنادي الزمالك مرة أخرى، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.