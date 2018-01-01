خاص - "جول" يكشف.. الزمالك وبيراميدز حاولا ضم جيان وحقيقة المفاوضات الحالية

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انتشرت تقارير صحفية مؤخرًا عن مفاوضات بعض الأندية المصرية، لضم الغاني أسامواه جيان مهاجم قيصري سبور التركي.

وأشارت بعض التقارير أن المهاجم الإفريقي المقصود انضمامه للزمالك هو جيان، قائد المنتخب الغاني وصاحب الكثير من الإنجازات مع النجوم السمراء.

وتواصل "جول" مع مصدر مقرب من النجم الغاني، للكشف عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب الزمالك لضمه خلال الفترة الأخيرة. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وقال المصدر لـ"جول": "في الوقت الحالي لا توجد أي مفاوضات من جهة الزمالك، ولم يتواصل أي أحد من أجل هذا الشأن".

وأضاف: "كان هناك مفاوضات شفهية من أجل انضمام جيان للزمالك منذ وقت طويل ولكنها لم ترتق إلى عرضًا رسميًا".

وتابع المصدر: "أيضًا عند ظهور نادي بيراميدز، تواصل معنا أحد الأشخاص أيضًا لضم جيان ولكنها لم تكن مفاوضات رسمية وانتهت بدون إتمام أي شيء".

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جيان من أفضل المهاجمين الأفارقة في الفترة السابقة، حيث قدم الكثير من المستويات الرائعة مع منتخب غانا خاصًة في كأس العالم 2010.