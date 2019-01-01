خاص جول - وكيله يكشف موقف مؤمن زكريا من الأهلي وعروض فنلندا

هل ينتقل مؤمن زكريا لأحد الأندية الفنلندية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أحمد يحيى، وكيل أعمال مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن موقف الأخير من العودة للأهلي، وأيضًا وصول بعض العروض له خلال الفترة الحالية.

مؤمن زكريا كان قد انضم لصفوف أحد أحمد يحيى قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "مؤمن زكريا تلقى عروضًا من فنلندا ولكنها ليست رسمية".

وكيل مؤمن تابع: "لا يوجد عروضًا رسمية حتى الآن، وهي اهتمامات فقط من أندية في فنلندا، لأن القيد مستمر حتى الآن هناك".

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يحيى أردف: "مؤمن لا يستطيع اللعب في أي فريق حاليًا، إلا بالانتقال لفريق يلعب في دوري مستمر به فترة القيد للانضمام له والمشاركة معه في المباريات".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته قائلًا: "مؤمن زكريا يخوض تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، ليكون جاهزًا حال انتقاله لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

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السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يستمر مع الفريق، حيث قام بفسخ العقد بالتراضي ليعود لخوض تدريباته بالنادي الأهلي.