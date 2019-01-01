خاص جول – وائل رياض ردًا على أحد لاعبي مصر في أوروبا: "مش بنبعت فاكسات لحد"

وائل رياض يثير الجدل في معسكر منتخب الأوليمبي في إسبانيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثار وائل رياض، عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، الجدل بسبب تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلنًا أن يتوجه لاعبي مصر المتواجدين في الدول الأوروبية لمعسكر المنتخب المتواجد في إسبانيا من مواليد 1997 حتى 2000.

وأكد شيتوس وقتها أنهم ينتظرون انضمام اللاعبين الراغبين في المشاركة بالمعسكر للوقوف على مستواهم، وتحديد موقفهم من الانضمام للمنتخب بشكل رسمي من عدمه.

وتواصل "جول" مع أحد اللاعبين الذين كانوا يرغبون في الانضمام للمعسكر الجاري في إسبانيا، للإطلاع على تفاصيل الحوار مع وائل رياض عضو الجهاز الفني.

وكشف اللاعب – الذي رفض ذكر اسمه – أن وائل رياض أكد أنه له فرصة بالالتحاق بمعسكر المنتخب الأوليمبي بالفعل، ومشاهدة الجهاز الفني له داخل الملعب أولًا قبل أن يعلن قراره بشكل رسمي.

وسأل اللاعب على إمكانية إرسال فاكسًا رسميًا لناديه، بسبب ارتباطاتهم في الفترة المقبلة، وعدم سماح النادي برحيل اللاعب قبل وصول فاكسًا رسميًا للسماح له بالانضمام لمعسكر الفراعنة.

جاء رد شيتوس عن طريق أحد أفراد بعثة المنتخب، والذي أوصله للاعب، حيث قال نجم النادي الأهلي السابق: "مش بنبعت فاكسات لحد".

وأكد اللاعب أن أصدقائه في الفريق الذي يلعب له منتخب دول أوروبية ولاتينية، يصلهم فاكسات رسمية ومعاها تذاكر الطيران الخاصة لهم من أجل الانضمام للمنتخب في المعسكرات، وأردف: "من المستحيل أن يتركني النادي أن أرحل دون فاكسًا رسميًا".

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ويواجه المنتخب المصري الأوليمبي، نظيره الأمريكي والهولندي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في المعسكر المقام حاليًا في إسبانيًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب المؤهلة لأولمبياد طوكيو.