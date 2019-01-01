خاص جول – مهدي زفان: ساحل العاج من أعنف المنتخبات وجاهز في أي وقت للمشاركة

لاعب المنتخب الجزائري يتحدث لموقع جول عقب الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب: بلال محمد - متابعة: محمود ضياء

أكد مهدي زفان لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه كان يعلم ان على موعد مع مباراة صعبة امام ساحل العاج، مشيراً إلى أنهم يجب الاستمرار في حالة التركيز لمباراة نصف النهائي.

وضمن المنتخب الجزائري، وصوله إلى نصف نهائي البطولة، بعد تغلبه على ساحل العاج بنتيجة 5/4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال زفان في تصريحات خاصة لموقع جول عقب اللقاء: "١٢٠ دقيقة صعبة أمام منافس قوي فنياً وبدنيا كان علينا أن نظل في قمة تركيزنا، لم نتوقع مباراة أسهل من ذلك فمنتخب ساحل العاج من أعنف منتخبات القارة".

وواصل: "انا دائما جاهز للمشاركة في أي وقت لخدمة المنتخب الوطني هذه كانت مباراتي الثانية في البطولة ونجحت في مساعدة زملائي في الفوز، أتمنى أن يعود يوسف عطال سريعا ومن يلعب منا سيقدم أفضل ما لديه".

وحول المباراة القادمة، للخضر قال: "كل مباراة نلعبها صعبة ويجب أن نستعد لها جيدا وكلما تقدمنا في الادوار كلما ازدادت الصعوبة واحتجنا لجهد أكبر فعلينا أن نكون في قمة التركيز قبل مواجهة نيجيريا ومثل كل المباريات سنتعامل معها على أنها نهائي البطولة".

عقدوا العزم أن تحيا الجزائر 💪

جيل حان وقته ليقول كلمته القارية 🇩🇿

الجزائر تفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح ⚽️

مبروك لمنتخب محاربي الصحراء التأهل إلى نصف النهائي 🇩🇿 🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/KLJpYE0cGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، سيلعب أمام نظيره النيجيري في نصف نهائي البطولة، يوم الأحد القادم، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد القاهرة.