خاص جول | مهدي بورابيا: سعيد بالعودة لمنتخب المغرب وحلمي تحقيق إنجاز مع ساسولو

تعرف على تصريحات بورابيا لاعب ساسولو حول الانضمام لمنتخب المغرب

عبّر مهدي بورابيا، لاعب ساسولو، عن سعادته بالانضمام لمنتخب المغرب مؤكدًا رغبته تقديم أفضل ما لديه في أمم أفريقيا ومع فريقه الإيطالي.

بورابيا شارك للمرة الأولى مع أسود الأطلس في مباراة جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا في الصيف المقبل.

وقال بورابيا في حوار خاص: "اللعب للمنتخب المغربي أمر رائع للغاية وخاصة وأنّه قبل بطولة أمم أفريقيا التي أتمنى التواجد فيها. شعرت بسعادة كبيرة من رسائل الشكر التي تلقيتها من الجمهور في بلادي".

وتابع: "لا أعرف هيرفي رينارد، مدرب المغرب، بصورة جيدة ولكن التواصل معه كان رائعًا منذ البداية وتحدث معي بصورة جيدة وأتمنى أن أقدم الإضافة لأسود الأطلس".

لاعب ساسولو تمنى أن يستطيع المغرب نتائج جيدة في الكان وأحلم بأن نصل على الأقل إلى نصف النهائي.

▪️ يقف في أعلى نقطة بالملعب .. يكشف الجميع ويراقب التحركات .. يوّجه ويعدّل التمركز لكل لاعب .. يصرخ عند الخطأ ويُثني ويشيد عند الإجادة

مقطع مُبهر للأمانة 😅

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( 🎥 : @SeFutbol)pic.twitter.com/P3JIXtuBCE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأردف: "الموسم الحالي مع ساسولو مميزى للغاية وبدأت بصورة جيدة ولم أكن أحصل على دقائق لعب كافية ولكني الآن تطورت بصورة أفضل مع المدرب وأود لعب دقائق أكثر".

واختتم: "لا أدري ما الذي سيحدث في المستقبل، منذ عامين كنت في بلغاريا والآن أنا في الدوري الإيطالي وأود تحقيق موسم مميز مع ساسولو وإنهاء الدوري في مركز مؤهل للدوري الأوروبي وكذلك تقديم أداء استثنائي في أمم أفريقيا بمصر".

جدير بالذكر أنّ بورابيا انضم إلى ساسولو مطلع الموسم الجاري قادمًا من كونيا سبور التركي.