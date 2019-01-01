خاص جول - مهاجم قطر مطلوب في مصر

هل ينضم مهاجم منتخب قطر لأحد الأندية المصرية؟

علم موقع جول أن أحمد علاء الدين، مهاجم فريق الغرافة والمنتخب القطري تلقى عروضًا للعب في مصر، مرحبًا بذلك بناء على العرض المناسب.

أحمد علاء شارك مع منتخب قطر في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات، وتوج مع العنابي بالبطولة القارية.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات خاصة لـ "جول" إلى أن أحمد علاء الدين تلقى عروضًا للعب في مصر، ويرحب بالعودة لو توفرت عروض جيدة.

في مثل هذا اليوم عام 1998.. نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري في تحقيق كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة 🏆



ما ذكرياتك مع هذه البطولة؟ 💬 pic.twitter.com/ZDpRprhvdK — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

ويمتلك أحمد علاء الدين الجنسية المصرية، حيث سيتم قيده كلاعب محلي حال انتقاله لفريق مصري خلال الفترة المقبلة.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا، لم يشارك مع المنتخب القطري بصفة أساسية خلال كأس آسيا، حيث كان البديل للاعب المعز علي مهاجم الدحيل، وهداف البطولة القارية.

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وكانت بعض الأندية قد درست فكرة التعاقد مع أحمد علاء الدين خلال الفترة الماضية، ولكن لم تكلل بالنجاح.

وسبق وتوج اللاعب بجائزة هداف بطولة أمم أسيا دون 23 عامًا عام 2016 بعد أن سجل 6 أهداف.