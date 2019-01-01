خاص جول –مطر: الروح أمام استراليا سببها الجمهور وما يفرق عندي المشاركة أم لا

لاعب المنتخب الإماراتي يشكر الجمهور على الدعم في مواجهة أستراليا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد إسماعيل مطر، لاعب المنتخب الإماراتي أن الروح التي كانت موجودة بين لاعبي الأبيض في مباراة أستراليا، كان سببها الجمهور الموجود في ملعب المباراة.

وتأهل المنتخب الإماراتي، إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد التغلب على منتخب أستراليا بهدف نظيف سجله على مبخوت في الدقيقة 68.

وقال مطر في تصريحات خاصة لموقع جول: "نشكر الجمهور الذي كان موجود في ملعب المباراة اليوم، الجمهور دائماً ما يعطينا طاقة".

وواصل: "الروح الموجودة في مباراة الليلة كانت انعكاس من الجمهور الموجود في الملعب، نحن وصلنا إلى مرحلة، لا يوجد بها تقاعس، يجب ان ندخل كل مباراة ونحن في كامل تركيزنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ما يفرق معي إذا شاركت أم لا، المهم لدي هو أن يفوز المنتخب، أشارك مع الأبيض منذ ان كان عمري 19 عاماً".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي، يواجه نظيره القطري في نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء القادم، بينما يلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره الياباني يوم الإثنين في نصف النهائي الآخر.