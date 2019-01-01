خاص جول .. مدير الكرة السابق لريال مدريد يتمنى ضم نيمار

يعتقد أن نيمار سيعطي إضافة هائلة لمشروع زين الدين زيدان

أعرب أسطورة ريال مدريد في حقبة التسعينات بيدجا مياتوفيتش، عن أمله في انضمام البرازيلي نيمار جونيور لمشروع المدرب الفرنسي زيت الدين زيدان هذا الصيف، وذلك في مقابلة حصرية مع Goal.

ويعتقد صاحب هدف تتويج النادي الملكي بكأس دوري أبطال أوروبا الثامنة على حساب يوفنتوس عام 1998، أن ساحر "الماراكانا" يتمتع بالمواصفات اللازمة للدفاع عن ألوان النادي الملكي، رغم مشكلاته الأخيرة مع ناديه الباريسي، وأيضًا لعنة الإصابات التي طاردته بشكل زائد عن الحد في آخر عامين.

ويعرف نجم يوغسلافيا في مونديال فرنسا 1998، أن أغلب التقارير في إسبانيا وفرنسا تراهن على رحيل صاحب الـ27 عامًا عن "حديقة الأمراء" هذا الصيف، لرغبته الجامحة في العودة مرة أخرى إلى الليجا عبر بوابة ناديه السابق برشلونة أو غريم الأمس ريال مدريد.

وعندما سُئل مياتوفيتش عن رأيه في نيمار وفكرة انتقاله للنادي الميرينجي، أجاب لـGoal قائلاً "أود حقًا رؤيته بقميص ريال مدريد لأنني من أشد المعجبين به، أنا متأكد أنه سيعطي الفريق إضافة لا يتمتع بها في الوقت الراهن".

الله الله يالعالمي 😍



جماهير النصر تقدم سيمفونية رائعة في مدرجات ملعب استاد الملك فهد الدولي 🔥pic.twitter.com/YZZUF0Zauj — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

وأضاف "من المؤكد أن هذا سيساعد الفريق ليكون أكثر تنافسية، وذلك ليس لمنافسة برشلونة وأتليتكو مدريد وحسب، بل للفوز بدوري أبطال أوروبا. نعم يجب أن يأتي لريال مدريد".