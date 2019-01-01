خاص جول – مدرب غينيا: لا اعلم موعد عودة كيتا إلينا من جديد

غينيا تنتظر مساعدة الآخرين للوصول إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا

كتب: بلال محمد - متابعة: محمود ضياء

أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن موعد عودة نابي كيتا لاعب الفريق، من الإصابة التي لحقت به غير معلوم حتى الآن

وحقق المنتخب الغيني، أول فوز له في النسخة الحالية من البطولة، اليوم على حساب بوروندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وقال المدير الفني لمنتخب غينيا في تصريحات خاصة لموقع جول: "وضعنا أنفسنا أمام الضغط، بعدما حدث في أول مباراتين، كان يجب أن نقدم رد فعل جيد مثل الذي حدث اليوم".

وواصل: "تحدثت منذ البداية عن صعوبة المجموعة وهو ما ظهر واضحا أمام الجميع، علينا أن نطوي صفحة الماضي ونتطلع لما هو قادم".

وحول إصابة نابي كيتا، قال بوت: "نتمنى أن يعود سريعًا، لا اعلم موعد عودته علينا ان نقيم حالته في الأيام المقبلة".

وأتم تصريحاته قائلاً، حول مشاركة ياتارا: "لدي أكثر من خيار واختيار اللاعبين الأساسيين يتم على حسب المنافس ومعطيات المباراة وأمور أخرى، اليوم شارك اساسيا وساعدنا في الفوز وهو أمر يسعدني للغاية".

ويحتل المنتخب الغيني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وينتظر نهاية مباريات دور المجموعات، ليتحدد إذا ما كان سيصعد إلى دور الـ 16 ضمن أفضل ثوالث أم لا.