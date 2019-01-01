خاص جول | مدرب رميات التماس: كلوب جعل جوميز الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات مدرب رميات التماس في ليفربول

أكد توماس جرونمارك، مدرب رميات التماس في ليفربول، أنّ جو جوميز، مدافع الفريق، تطور كثيرًا تحت قيادة يورجن كلوب وأصبح الأفضل في العالم في لعب رميات التماس.

كلوب عيّن جرونمارك في سبتمبر الماضي بنادي ليفربول كما سبق وعمل الدنماركي بالأكاديمية.

وقال جرونمارك في تصريحات خاصة: "فخور للغاية أنني ساهمت في تطور جوميز وشاهدته مع منتخب انجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية وكان مميزًا في رميات التماس".

وتابع: "حينما بدأت العمل في ليفربول البعض سخر مني ولكن عقب مباراة انجلترا أشاد بي الجميع وطلبت الصحف الحديث معي حتى في أمريكا والأرجنتين".

صاحب الـ 43 عامًا أشار إلى أنّ روبرتسون كان يستطيع لعب رمية التماس لـ 19 و20 مترًا فقط وهذا غير جيد بالنسبة لظهير ولكنه تطور كثيرًا.

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✨خسر ليفربول في آخر 4⃣ مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال - لم يخسر في 5⃣ زيارات متتالية في البطولة من قبل. pic.twitter.com/h6SEWCXU5L — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأردف: "لم أصدق حينما اتصل بي يورجن كلوب للعمل في ميلوود، لقد كان أمرًا رائعًا وشعرت بأنّه حلم وتحقق".

واختتم: "ليفربول تطور كثيرًا فيما يتعلق برميات التماس. في الموسم الجاري احتفظنا بالكرة بعد رمية التماس في 75% من الوقت وهو تطور عن الموسم الماضي الذي حققنا فيه نسبة 50% فقط".

ليفربول يستعد لمواجهة بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.