خاص جول – مدرب العراق: لم نستحق الخسارة وهذا هدفنا في الفترة القادمة

المدير الفني للمنتخب العراقي يوضح هدفه مع أسود الرافدين في المرحلة المقبلة

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد سريتشكو كاتانيتس، المدير الفني للمنتخب العراقي، أن خسارة منتخبه أمام نظيره القطري، لم تكن مستحقه في ختام مباريات دور الستة عشر من كأس آسيا.

وودع المنتخب العراقي البطولة، منذ قليل عقب الخسارة من نظيره العراقي بهدف نظيف سجله بسام الراوي.

وقال كاتانيتس في تصريحات خاصة لموقع جول: "الخسارة لم تكن مستحقة، الجميع أدي ما عليه في اللقاء، المباراة كانت سجال بيننا وبين قطر".

وتابع: "المرحلة القادمة، سيكون هدفنا خلالها اكتساب الخبرات، أتمنى خروج أكبر عدد من اللاعبين العراقيين للاحتراف في الدوري الأوروبية".

الجدير بالذكر ان المنتخب القطري، يواجه نظيره الكوري الجنوبي، صباح الجمعة القادم، في إطار مباريات ربع نهائي البطولة.