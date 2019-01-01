خاص جول |مبوما: مصر لديها الجودة الكافية للفوز بكأس أفريقيا

النجم الكاميروني تواجد بالقاهرة وتحدث عن رؤيته لأمم أفريقيا القادمة

أكد باتريك مبوما نجم المنتخب الكاميروني السابق، أنه يرى مصر من ضمن المرشحين للفوز بكأس إفريقيا 2019.

مبوما تواجد اليوم في القاهرة، لحضور قرعة ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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مهاجم الكاميرون السابق تطرق خلال حديثه، عن رأيه في تنظيم مصر لأمم أفريقيا وحظوظ الفرق المشاركة بالبطولة.

وقال مبوما:"كنت أفضل إقامة المسابقة في الكاميرون، ولكن مصر مكان جيد للتواجد به الصيف القادم".

وأضاف:"مصر فازت بالبطولة 7 مرات سابقة ونحمل لها الكثير من الاحترام، كما أنها تمتلك الإمكانيات اللازمة لهذا الحدث الكبير".

توقعاته للبطولة:"مصر لديها محمد صلاح، وكذلك مجموعة جيدة من اللاعبين في الأهلي والزمالك وخبرات عديدة".

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وتابع:"أرى الفراعنة من الثلاث فرق المرشحة للفوز بأمم أفريقيا مع المغرب والسنغال".

يذكر أن مبوما يعتبر من أبرز المهاجمين في تاريخ الكاميرون وأفريقيا، حيث سبق وأن لعب لباريس سان جيرمان وكالياري وبارما.

ولعب صاحب الـ48 عاماً لمنتخب بلاده في الفترة من 1995 وحتى 2004 وفاز بأمم أفريقيا لعامي 2000 و 2002.