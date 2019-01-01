خاص جول - لومالا: أعرف الدوري المصري جيدًا وديسابر سبب وجودي مع بيراميدز

موقع جول دوت كوم يتحدث مع لاعب بيراميدز الجديد

كتب: بلال محمد - حوار: محمود ضياء

أعلن نادي بيراميدز مساء أمس الأربعاء، تعاقده مع الدولي لومالا عبدو الأوغندي، قادماً من نادي كالمار السويدي، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

موقع جول تواصل مع اللاعب الدولي، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي استضافتها مصر، للحديث حول تجربته الجديدة في الدوري المصري.



وقال لومالا في تصريحاته لجول: "إنه لشعور رائع أن ألعب في مصر وأشق طريقي هنا، إنها بلد عظيمة وكرة القدم تحظى فيها باهتمام شديد، وهذا ما لمسته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. الجميع هنا يجب كرة القدم ولديهم شغف كبير وأتمنى أن أترك بصمتي هنا".



وعن دور ديسابر في انضمامه لبيراميدز، قال: "إنه مدرب رائع، وترك بصمة كبيرة في أوغندا. لقد كان أمامي العديد من العروض، ولكن عندما وصلني عرض بيراميدز وافقت على الفوز لأنني سأعمل مع المدرب الذي اكتشفني وعمري 21 عاماً، وجعلني من الكتيبة الأساسية لمنتخب بلادي".



وعند سؤاله عن الدوري المصري، قال لومالا: "بالطبع أعرفه جيد لقد سمعت الكثير عنه وتابعته أيضًا في المواسم الأخيرة، كان لدينا اللاعب العظيم جاكسون مايانجا هنا وأتمنى أن أظهر بشكل جيد وأن أترك بصمتي مثله".



اختتم لومالا تصريحاته قائلًا: "سأقدم كل ما في استطاعتي لمساعدة الفريق على الظهور بشكل جيد والفوز بالألقاب. أعلم قوة المنافسة هنا ولكننا سنقاتل للفوز".



ومن المنتظر أن يصل اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، إلى مصر يوم غدٍ الجمعة، من أجل الالتحاق بفريقه الذي يشارك في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.