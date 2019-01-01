خاص جول | لامبارد: اختلف مع أفكار ساري ولكني احترمه

تعرف على تصريحات لامبارد حول ما يقدمه ساري في تشيلسي

أكد فرانك لمبارد، أسطورة تشيلسي ومدرب ديربي كاونتي، أنّ فلسفة ماوريسيو ساري، المدير الفني للبلوز، جيدة لكنها لا تناسبه ولن يسير على خطاه.

ساري يعاني مع تشيلسي بعد أن تغيرت طريقة اللعب بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال لامبارد في حوار خاص مع جول: "أحاول أن أكون نفسي وأرى أن هذا الأمر هام للغاية، تكرار طريقة مدرب أمر خاطيء للغاية ولابد من امتلاك شخصية خاصة".

وتابع: "أحاول أن أكون إيجابيًا في التعامل مع الطاقم الفني والاستفادة من الجميع لإيجاد المعلومات اللازمة والتعامل مع كل لقاء على حدة".

هداف البلوز التاريخي أكد أنّ هدفه هو تقديم طريقة لعب جيدة ومحاولة الاستحواذ والتحكم في الكرة بدلًا من اللعب المباشر وتقديم أداء جيد محاولة المنافسة في دوري الدرجة الأولى.

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وحول مستوى ساري مع البلوز أشار مدرب ديربي كاونتي: "احترم كل مدرب وكل فلسفة وعلاقتي بالمدير الفني للبلوز جيدة للغاية حتى بعد مباراتنا معهم تحدث معي وأبدى إعجابه بما نقدمه".

واختتم: "أحاول تطوير اللاعبين في ديربي وجعلهم يفكرون أكثر بطريقة هجومية كما أن لدينا محللين جيدين والأمور تسير بصورة مناسبة".

جدير بالذكر أن ديربي كاونتي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ويمتلك 56 نقطة في 37 مباراة.