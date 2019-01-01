خاص جول – لاعب الجزائر: الجميع في حالة تركيز وهدفنا الفوز بالبطولة

رفيق حليش يتحدث لموقع جول دوت كوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد رفيق حليش لاعب المنتخب الجزائري، أن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيداً بالأجواء في مصر.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة بالبطولة، برفقة كلاً من السنغال وتنزانيا وكينيا، ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباريات المجموعة.

وقال حليش في تصريحات خاصة لموقع جول: "مجموعتنا ليست سهلة، لا يوجد فريق في البطولة سهل، سنكون على قد المسؤولية ونحقق الفوز".

وتابع: "الجميع في حالة تركيز عالية لتقديم أفضل ما لدينا وتقديم أداء إيجابي في المباريات، الأجواء في مصر رائعة وملعب التدريب ممتاز".

وواصل: "سنلعب من أجل الفوز، الجميع في حالة تركيز عالية للتويج".

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(📸/@HosamHasan82) pic.twitter.com/x0EG3iz43Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد نسينا المباراة التي جمعتنا مع مصر في 2009 على استاد القاهرة لقد فات عليها 10 سنوات".

الجدير بالذكر أن الخضر يفتتحوا مبارياتهم أمام كينيا يوم 23 يونيو، ثم السنغال يوم 27 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو أمام تنزانيا.