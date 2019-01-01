خاص - جول | لاسارتي: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري يشيد بالبنية التحتية للنادي القاهري ويقارن احترافيته بريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد مارتن لاسارتي بنظام العمل داخل النادي الأهلي المصري الذي يتولى تدريبه في الوقت الحالي، وأشار لمدى أهمية النادي تاريخيًا بالنسبة للقارة الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لاسارتي ضمن حوار خاص مع النسخة الإسبانية من جول.كوم وأكد خلالها أنه يرى في الأهلي نفس الإحترافية المتواجدة بريال مدريد وبرشلونة.

وقال لاسارتي: "يمكنني أن أرى الكثير من خصائص كرة القدم الأوروبية واللاتينية في الكرة الإفريقية، وبالحديث عن ذلك من السهل للغاية هنا أن تدرك كم أن الأهلي فريق كبير".

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وأضاف: "بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم هذا هو النادي الأهم في القرن الـ ٢٠، لقد قاموا بعمل كبير في ملعب التدريبات وإعادة بناءه مؤخرًا".

واختتم تصريحاته عن الأهلي: "كل شيء هنا يجعله نادي كبير، والتعامل مثيل لم يمكنكم أن تروه في برشلونة وريال مدريد".

جدير بالذكر أن لاسارتي على مقربة من حصوله على لقبه الأول رفقة الأهلي، حيث أصبح في حاجة للفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل لحسم الدوري المصري بشكل رسمي.