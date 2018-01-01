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خاص جول - كواليس صفقات الفيصلي الأردني الشتوية

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جرايا من تونس إلى تركيا في محاولة لإبرام عدد من الصفقات

كتبت - آية العاروري

كشفت بعض المصادر المقربة من أحد إداري النادي الفيصلي الأردني عزم إدارة الفريق التوقيع مع مهاجم تركي يلعب في الدرجة الأولى في الدوري التركي.

وكشفت بعض التسريبات بأن المدير الفني التونسي طارق جرايا غادر إلى تركيا للتفاوض بشأن اللاعب التركي.

يذكر بأن جرايا قد عاد منذ أيام من تونس، بعد التشاور مع أحد المحترفين، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

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وكشفت لنا بعض المصادر من أروقة الفيصلي أن اللاعب السابق في صفوف نادي الرمثا الأردني شادي الحموي قد تلقى عرضًا رسميًا من الفيصلي.

وتشير بعض الأخبار الواردة من البيت الأزرق أن هناك اتجاه من إدارة الفيصلي للموافقة على العرض الذي تلاقاه النادي بخصوص اللاعب أحمد العرسان، والتونسي شهاب الدين بن فرج.

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