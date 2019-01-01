خاص جول | كشريدة: مواجهة مدغشقر أكثر صعوبة من غانا

صانع هدف نسور قرطاج يتحدث لـGoal

حاوره | عبده الليثي

رفض لاعب المنتخب التونسي وجدي كشريدة التقليل من شأن منافسه في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا "منتخب مدغشقر"، معتبرًا مواجهته المقرر لها يوم الخميس المقبل، أكثر صعوبة من ملحمة غانا في دور الـ16.

وتأهل منتخب نسور قرطاج للدور ربع النهائي، بتجاوز النجوم السوداء في معركة "الإسماعيلية"، التي امتدت حتى الدقيقة 120، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، قبل أن تبتسم ركلات الجزاء الترجيحية للفريق العربي.

وبعد المباراة قال صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها الخنيسي هدف تونس الوحيد، لـ Goal "الحمد لله على التأهل، كانت مقابلة صعبة ضد فريق صعب المراس، وأعتقد أن المقابلة القادمة ضد مدغشقر ستكون أكثر صعوبة علينا".

معز بن شريفية حارس منتخب تونس في حوار خاص مع @abdoallaiithy وحديث بعد التأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا وقبل مباراة مدغشقر القادمة 👇🗣️#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأضاف "علينا أن نستعد جيدًا لأن منافسنا (مدغشقر) قدم مستويات مفاجئة، ولدية رغبة للوصول لأبعد مكان في البطولة".

وختم حديثه "استقبال شباكنا لهدف في اللحظات الأخيرة، كان أمرًا صعبًا، لكن في الأخير حققنا الشيء المهم، وهو التأهل.. أما الآن.. فينبغي علينا العمل أكثر بعد 120 دقيقة صعبة، هذا بجانب التركيز على الخصم الجديد لنواصل رحلتنا في البطولة".

وسيواجه المنتخب التونسي الحصان الأسود للبطولة، على ملعب "السلام" يوم الخميس المقبل، في مباراة ستحدد نتيجتها آخر متأهل للدور نصف النهائي.