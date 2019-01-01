خاص جول| علي رضا جهانبخش: التوقعات العالية على منتخب إيران بسبب كأس العالم

المنتخب الإيراني يواصل الأداء القوى في كأس آسيا ويتأهل إلى دور الثمانية ليصطدم بالصين

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

شدد علي رضا جهانبخش، لاعب المنتخب الإيراني، أن التوقعات العالية على منتخب بلاده ببطولة كأس آسيا، جاءت بسبب المشاركة القوية الأخيرة في كأس العالم.

وحجز المنتخب الإيراني، مقعده في دور الثمانية من كأس آسيا، بعدما تغلب على نظيره العماني بهدفين دون رد، في مباراة دور الستة عشر.

وقال جهانبخش في تصريحات خاصة لموقع جول: "بكل تأكيد التوقعات كانت عالية، وهذا جاء من مستوانا في كأس العالم، نحن نسير مباراة بمباراة سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة".

وواصل: " مباراتنا مع الصين ستكون صعبة، لا يوجد مباراة سهلة ولا يوجد وقت للاحتفال يجب أن نستعد بداية من اليوم الجميع يعلم أن المنتخب الصيني قوي، سنبذل أفضل ما لدينا للفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نقدر الدعم الكبير من الجمهور المتواجد معنا، نأمل في أن يواصلوا تشجيعنا في المباراة القادمة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيراني يواجه نظيره الصيني، في أولى مباريات دور الثمانية من البطولة.