خاص جول - عرض أمريكي ينافس الدحيل وفريق إماراتي على ضم عمر السومة

منافسات قوية لضم السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتشرت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة حول رغبة السوري عمر السومة في الرحيل عن صفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمر السومة أصبح أيقونة وقامة كبيرة لدى جماهير الراقي في أخر 10 سنوات بعد أن ساهم في عودة البطولات للأهلي وحفر اسمه وسط الهدافين التاريخين للدوري السعودي بشكل عام.

أندية كثيرة تسعى لضم الموهبة العربية الكبيرة، في حالة رحيله عن الأهلي خلال الصيف المقبل، وتضع مبالغ طائلة للظفر بصفقة قد تكون حديث الشرق الأوسط خلال الموسم المقبل.

ويكشف "جول" خلال السطور التالية بعض كواليس وحقيقة العروض المقدمة لعمر السومة في الأيام القليلة الماضية، من مختلف الأندية.

وعلم جول من مصادره الخاصة أن هناك 3 عروض في الوقت الحالي بالفعل أمام عمر السومة ومقدمة خلال الأيام الأخيرة من أجل الحصول على خدمات العقيد السوري في الموسم المقبل.

وأشار المصدر أن هناك عرض من نادي أمريكي دون الكشف عن اسم النادي، حيث يعد هو الأقوى من بين العروض المقدمة لمهاجم أهلي جدة.

وأضاف أن نادي الدحيل القطري أيضًا دخل في مفاوضات مع عمر السومة لضمه خلال الموسم المقبل، لتدعيم الهجوم للمنافسة على لقب الدوري ودوري أبطال آسيا.

وحسب تقارير أن يوسف العربي قد يرحل عن الدحيل نهاية الموسم الحالي، لذلك يسعى الدحيل التعاقد مع مهاجم قوي يقود الفريق في الموسم الجديد.

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وأشار المصدر أن نادي من أندية دبي يرغب في ضم السومة خلال الموسم المقبل، لتدعيم الهجوم بعد أن انتشرت تقارير برغبة السومة بالرحيل.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الأخيرة أن النادي هو فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، حيث اقترب أحد محترفيه من الرحيل.

ومن المنتظر أن يتم حسم مستقبل عمر السومة إما بالاستمرار مع أهلي جدة أو بالرحيل إلى أحد العروض المقدمة خلال الفترة الأخيرة.