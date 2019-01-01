خاص جول| عامر شفيع: لم نتهاون أمام فلسطين وجاهزون للخطوة القادمة

المنتخب الأردني يتصدر المجموعة الثانية في كأس آسيا بعد فوزين وتعادل وحيد

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

نفى عامر شفيع، حارس مرمى المنتخب الأردني ما تردد حول أن منتخب بلاده تهاون أمام نظيره الفلسطيني، في ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

وتعادل المنتخب الأردني، أمام نظيره الفلسطيني سلبياً منذ قليل في ختام مباريات المنتخبين بدور المجموعات بكأس آسيا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وقال شفيع في تصريحات لموقع جول عقب اللقاء: "الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحافظ على نظافة الشباك في الثلاث مباريات الأولي إن شاء الله نقدر نواصل على هذا الأداء".

وواصل: "ما قيل إننا سندخل مباراة الليلة ونتهاون، ماهي إلا أقاويل لا تهمنا، المنتخب الفلسطيني كان قوي اليوم كان ناداً قوي لنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا نريد نستبق الأمور، مباراتنا القادمة في دور الستة عشر صعبة وهامة يجب علينا أن نركز ونحن جاهزين للخطوة القادمة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني يتصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، وبفارق ثلاث نقطة وحيدة عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل المنتخب السوري المجموعة بنقطة وحيدة.