خاص جول – طارق سليمان: أجزاء في أرضية الملعب ستعوق اللاعبين

مدرب حراس مرمى الأهلي يتحدث عن أرضية ملعب برج العرب قبل الديربي أمام الزمالك

متابعة: عبد الليثي - أحمد رفعت

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، أن أرضية ملعب برج العرب والتي تستضيف قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، جيدة باستثناء منطقة وحيدة ستتسبب في إعاقة اللاعبين.

ويحل الأهلي ضيفاً على الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت أرضية ملعب برج العرب، تعاني بشكل كبير بسبب الأمطار الغزيرة التي هبطت على مدينة الإسكندرية صباح اليوم.

وقال طارق سليمان في تصريحات خاصة لموقع جول: "الأرضية جيدة عدا الجزء الأول من ناحية دخول اللاعبين".

وواصل: "يجب وضع بعض الرمال، ولكن ستتسبب في إعاقة اللاعبين أثناء المباراة، باقي أجزاء الملعب لم تتأثر بالأمطار".

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ: "أرضية الملعب جيدة، باستثناء بعض الأماكن التي تأثرت بالأمطار بشكل كبير".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد لعب 22 مباراة للفريقين.