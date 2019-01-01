خاص جول | سيد عبد الحفيظ: الحمد لله أن المباراة انتهت دون إصابات

تعرف على تصريحات سيد عبد الحفيظ الخاصة بعد مباراة الأهلي والزمالك

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سعادته بخروج اللاعبين دون إصابات في ديربي القاهرة ضد الزمالك.

الأهلي تعادل سلبيًا أمام الزمالك ليستمر الأخير في صدارة الدوري المصري بفارق نقطتين فقط عن الأول.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: "لعبنا في أجواء وطقس صعب للغاية والأمطار أثرت على مستوى اللاعبين بصورة ملحوظة".

وتابع: "المكسب اليوم هو الخروج دون أي إصابات وجميع اللاعبين في حالة بدنية مناسبة لباقي اللقاءات ولا نعاني من أي غيابات".

سيد عبد الحفيظ: #الأهلي أصبح كامل العدد بعودة جميع المصابين، الدوري مازال في الملعب وهناك 12 مباراة آخرى. pic.twitter.com/xYwKhjB3As — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

عبد الحفيظ أشار إلى أنّ الأهلي نسى اللقاء والتفكير الآن صار منصبًا فقط على مواجهة الاتحاد السكندري.

واختتم: "الدوري لا يزال في الملعب، لدينا 12 مبارة وسوف نحاول الفوز بكل لقاء بهدف التتويج باللقب".

جدير بالذكر أنّ آخر تتويج للزمالك بالدوري كان في 2015 بينما حقق الأهلي البطولة في آخر 3 سنوات.