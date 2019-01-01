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خاص جول | زيدان يطلب بقاء ماريانو وضم مهاجم جديد

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إصابة كريم بنزيما تجعل ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مهاجم
    خاص

طلب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية.

كريم بنزيما، مهاجم الملكي، تعرض لإصابة وسوف يغيب عن مباراة رايو فاييكانو.

وعلم Goal أنّ زيدان طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مع الإبقاء على ماريانو دياز.

ويرى زيدان أنّ لوكا يوفيتش، مهاجم فرانكفورت، قد يكون أحد الأسماء البارزة للانضمام إلى صفوف البلانكوس.

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وقدّم النادي الملكي أول عروضه للتعاقد مع يوفيتش كما أنّ المؤشرات الأولية تبشر باقتراب اللاعب ارتداء قميص ريال مدريد.

وكان ماريانو دياز هو من طلب من زيدان البقاء في تشكيل الفريق ومحاولة إثبات إمكانياته والحصول على دقائق لعب أكثر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنّ زيدان قد تحدث في المؤتمر الصحفي حول عدم امتلاكه لصلاحيات لإعادة بناء الفريق بعد موسم دون بطولات.

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