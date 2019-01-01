خاص جول – رينار: لم أتخذ أي قرار بشأن مستقبلي حتى الآن

مقابلة خاصة للمدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي مع موقع جول

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى هيرفى رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية خروجه من تدريب أسود الأطلس.

وقال رينار في تصريحات خاصة لموقع جول: "حتى الآن، لم أتخذ أي قرار رسمي بشأن مستقبلي".

ومن جانبها نفت الجامعة المغربية، جميع الأنباء التي أشارت إلى أن رينار استقال من تدريب المنتخب، مشدداً على أن المدير الفني اجتمع منذ عدة أيام مع رئيس الجامعة لدراسة المستقبل.

ويعمل المدير الفني المغربي، مع أسود الاطلس منذ عام 2016 وقاد الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018، وربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون.

وازداد التوتر وأنباء رحيل رينار، عن المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة، بعد خروج أسود الأطلس من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية، على يد منتخب بنين في البطولة التي تستضيفها مصر.

الجامعة المغربية لكرة القدم تنفى استقالة المدرب هيرفي رينارد 📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/rufvf86CS4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وارتبط اسم رينار، في الفترة الأخيرة بتدريب المنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، وكأس العالم 2022.