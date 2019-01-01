خاص جول | روهر: مصر أم جنوب أفريقيا؟ علينا الحذر في كل الأحوال

مدرب نيجيريا يرى أن لكل من الفراعنة والبافانا بافانا ما يميزهما

متابعة من الملعب - محمود ضياء | كتبت - زهيرة عادل

لم يعط الألماني جيرنوت روهر؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أفضلية لأي من منتخبي مصر وجنوب أفريقيا من حيث الرغبة في مواجهة أي منهما بدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، مشددًا على ضرورة الحذر.

النسور الخضراء أطاحوا بالكاميرون من دور الـ16 بالتغلب عليها بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تلاقي كتيبة روهر الفائز من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ8.

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وقال روهر، خلال تصريحات خاصة لـ"جول"، عن دور الـ8: "الجميع رأى منتخب مصر متصدرًا لمجموعته بالعلامة الكاملة مدعومًا بجماهير عريضة، بجانب امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى، على الجانب الآخر جنوب أفريقيا فريق أرهق المغرب كثيرًا، لذلك علينا الحذر منهما في جميع الأحوال، لأنهما فريقان قويان".

وأضاف: "هناك عديد الفرق التي ارتفع مستواها بتعاقب المباريات، سننظر ونرى من سنواجه، وسنحاول الاستعداد له جيدًا ورصد نقاط القوة والضعف".

يذكر أن مواجهة الفراعنة والبافانا بافانا مقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مواجهة نيجيريا مع الفائز منهما في العاشر من الشهر الجاري.