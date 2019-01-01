خاص جول | روني يفكر في عودة صادمة للبريميرليج

أول جولدن بوي يتلقى عرضًا إنجليزيًا

علم Goal، أن قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق واين روني، يدرس العودة إلى وطنه مرة أخرى، وذلك بعد تلقيه عرضًا من أحد أندية دوري القسم الأول "تشامبيون شيب"، للعمل كمدرب ولاعب في نفس الوقت، كما يفعل فينسنت كومباني مع آندرلخت البلجيكي.

ويدرس أول فتى ذهبي العودة إلى بلاد الضباب، وذلك بالرغم من نجاحه مع ناديه الأمريكي الحالي سي دي يونايتد، بتسجيل 23 هدفًا وصناعة 14 من مشاركته في 43 مباراة على مدار عامين.

ويفاضل الآن صاحب الـ33 عامًا ما بين البقاء مع ناديه لنهاية عقده الممتد لموسم إضافي، أو قبول العرض الإنجليزي المقدم له من قبل ديربي كاونتي، ليقود الفريق داخل الملعب وأيضًا من على الخطوط، وهو ما يسيل لُعاب روني، وقد يعجل بموافقته، لتعلقه بالتدريب.

ويتمنى روني تكرار تجارب منافسيه السابقين ورفاقه في المنتخب، الذين شقوا طريقهم في مجال التدريب، منهم فرانك لامبارد، الذي تولى قيادة تشيلسي خلفًا لماوريسيو ساري، وأيضًا ستيفن جيرارد المسؤول عن جلاسيكو رينجرز منذ صيف 2018 وحتى الآن.

إبراهيموفيتش يفعل ما يجيده إبراهيموفيتش! 😎



(IG/iamzlatanibrahimovic) pic.twitter.com/I76jldXzjI — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وفي الغالب، لن يكون روني الرجل الأول في ديربي كاونتي –حال وافق-، بل سيسلك طريق جون تيري مع أستون، بالعمل في البداية كمساعد للهولندي فيليب كوكو –مدرب الفريق الحالي-، وفي نفس الوقت، سيؤدي دوره كلاعب وقائد داخل المستطيل الأخضر.