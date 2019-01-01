خاص جول| رئيس شباب قسنطينة: نستطيع إقصاء الترجي

طارق عرامة رئيس النادي القسنطيني يراهن على قدرة فريقه على إقصاء الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في تصريحات خاصة لـ جول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال رئيس نادي شباب قسنطينة طارق عرامة إن فريقه يمتلك القدرة على إقصاء حامل اللقب نادي الترجي الرياضي التونسي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تصريحات حصرية لـ جول.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد وضعت حامل اللقب نادي الترجي في مواجهة عربية خالصة أمام شباب قسنطينة الجزائري.

وعقب انتهاء مراسم القرعة، صرح عرامة لـ جول بأن فريقه يمتلك القدرة على إقصاء الترجي، والظهور أمامه بشكل جيد ولائق بجماهيره.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقال عرامة: نمتلك ملعبًا جيدًا وفريقًا جيدًا ولاعبين جيدين وجماهيرًا متحمسة، وكل ذلك سيدفعنا من أجل الظهور بشكل منتظر من الجميع"

وأضاف: "ستكون مواجهة أشقاء رائعة، وسيراهن فيها كل على حظوظه، المهم أننا نثق في قدراتنا والأهم أن تمر المباراة بشكل يليق باسم الفريقين"

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يذكر أن الترجي التونسي كان قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي بعد فوزه على الأهلي المصري في المباراة النهائية.