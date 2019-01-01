خاص جول – ديسابر: فخور بلاعبي أوغندا رغم الهزيمة وجاهزون للدور المقبل

المدير الفني لمنتخب اوغندا يتحدث لموقع جول عقب مباراته أمام مصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الاوغندي، على أن فريقه لم يكن محظوظاً في مباراته أمام مصر، مشيداً بالروح التي ظهر بها الفريق بالرغم من النتيجة.

وخسرت أوغندا من مصر، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى.

وقال ديسابر في تصريحات خاصة بموقع جول عقبت اللقاء: "لم نكن موفقين في المباراة هددنا مرمى في أكثر من مناسبة في المباراة ولكن لم يحلفنا الحظ".

وواصل: " سنحاول التقدم خطوة بخطوة في البطولة من الدور المقبل ننتظر من سنواجه وندرسه جيدا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "رغم الهزيمة أمام مصر لكن أظهرنا روحا جيدة في الملعب، كنا متحدين بشكل كبير وفخور جدا باللاعبين رغم الهزيمة".

3 مواجهات = 3 انتصارات✅

🛑 المنتخب المصري يتصدّر مجموعته في كأس الأمم الإفريقية 👏

⏬ إليكم ترتيب المجموعة#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Gy1n7pJUyZ — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

وأنهى المنتخب الاوغندي دور المجموعات، في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد فوز على الكونغو وتعادل مع زيمبابوي وهزيمة من مصر.

وتستعد أوغندا لمواجهة ثاني المجموعة الثالثة في دور الـ 16 يوم الجمعة القادم، إذ تضم المجموعة كلاً من الجزائر والسنغال وتنزانيا وكينيا.