خاص جول - ديانج يتحدث عن كواليس الانضمام للأهلي والتضحية بالاحتراف الأوروبي

جول يحوار ديانج لاعب وسط الأهلي الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دبابة مالية جديدة تدعم صفوف النادي الأهلي المصري في الموسم المقبل، خطفها أمير توفيق المسئول عن التعاقدات للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، ليكون عنصرًا قويًا في صفوف الفريق بالموسم الجديد.

المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي الذي انتقل من المولودية الجزائري، بعقد يمتد لـ5 سنوات، والجميع يتنبأ له بالتألق في وسط الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

صاحب الـ21 عامًا، سيكون بديلًا قويًا لحسام عاشور الذي ترك فراغًا قويًا في وسط ملعب الأهلي بعد تراجع مستواه وأيضًا إصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.

وتواصل "جول" مع اللاعب المالي أليو ديانج من أجل الحديث عن الانضمام للأهلي، وكواليس مفاوضاته مع القلعة الحمراء، وسبب تفضيله العرض المصري.

وقال ديانج في تصريحاته الخاصة لـ"جول": "أود أن أوجه الشكر لجميع مسئولي الأهلي لما بذلوه من جهد للتعاقد معي وإنهاء الصفقة بنجاح طوال الفترة الماضية، أمير توفيق قام بمجهود كبير للحصول على توقيعي من نادي المولودية، فمن الصعب كان الحصول على موافقتهم على الصفقة".

وأكد ديانج أن شعوره بعد الانضمام للأهلي لا يوصف، وأنه سعيد للغاية، خاصًة أنها ليست المرة الأولى أن يقوم الأهلي بالدخول في مفاوضات لضمه من المولودية.

وأضاف ديانج: "شعوري؟.. أنا سعيد للغاية، أنا انضممت لأكبر وأفضل نادي في إفريقيا، وأتمنى أن أقدم ما يجعلني أستحق التواجد هنا".

وتصارعت بعض الأندية للحصول على توقيع ديانج قبل الأهلي في الفترة الأخيرة إلا أن النادي المصري نجح في خطفه بعقد طويل المدى.

وتابع اللاعب المالي: "تلقيت العديد من العروض الأوروبية في الفترة الأخيرة بشكل رسمي، ولكن لم تكن مقنعة لدى إدارة نادي المولودية، وأكررها سعيد بالانضمام لأكبر نادي في إفريقيا".

سيواجه ديانج منافسة شديدة على مركزه الأساسي وتواجده ضمن الأساسيين في الأهلي، خاصًة وأن هذه المنطقة يتواجد بها أكثر من لاعب في النادي الأحمر.

وقال الوافد الجديد للأهلي: " سأجد منافسة قوية على مركزي في الأهلي، وسيقع عليّ الكثير من الضغوط ولكن يجب أن أقاتل للفوز بمكان أساسي في التشكيل، وهذا الطبيعي لأي لاعب ينضم لنادي مثل الأهلي".

واختتم ديانج تصريحاته قائلًا: "مثلي الأعلى كان الإنجليزي فرانك لامبارد والذي اعتزال مؤخرًا، والأن، معجبًا كثيرًا بأداء أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة".

ورفض اللاعب المالي التعليق على استبعاده من قائمة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، معلنًا أن كان يتمنى أن يتواجدوا في نهائيات النسخة الحالية المقامة في مصر.

وكان منتخب مالي قد ودع البطولة أمام نظيره الإيفواري في دور الـ16 من البطولة حيث قدم بطولة أكثر من ممتازة، وقدم عروضًا رائعة.

ولعب ديانج مع المولودية الجزائري الموسم الماضي 29 مباراة، بواقع 2188 دقيقة أحرز هدفًا واحدًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء.