خاص جول | دروجبا: مانشستر يونايتد قد يسير على خطى تشيلسي 2012

تعرف على تصريحات دروجبا حول حظوظ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

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أكد ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي، أنّ مدرب مانشستر يونايتد، أوليه سولشار، قد يحاكي تجربة روبرتو دي ماتيو مع البلوز في 2012.

تشيلسي حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في 2012 بعد إقصاء برشلونة من نصف النهائي والتغلب على بايرن ميونخ في المباراة النهائية.

وقال دروجبا في تصريجات خاصة: "هل كنا نتصور في 2012 أن نحقق البطولة؟ بالطبع لا، لقد كان الأمر شبه مستحيل كما هو الحال مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري".

وأوضح: "نظرًا لما شاهدته في مباراة باريس سان جيرمان فإن هذا الفريق يمكنه تحقيق الكثير من النجاحات، فهذه الروح والإصرار هي بالضبط ما كنا نمتلكه مع دي ماتيو في 2012".

الفيل الإيفواري أكد أنّ سولشار مدرب يعرف ثقافة وفلسفة مانشستر يونايتد ولديه احترام من اللاعبين وكلها مؤشرات تجعله قادرًا على حصد دوري أبطال أوروبا.

الأربعاء المرتقب 🥁🥁



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⏱️موعدنا العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/7rwQhf3zfW — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وتابع: "لا أريد الإطالة في مسألة المقارنات ولكن أعتقد أنّ مانشستر يونايتد قد يعمل بهدوء وبعيدًا عن التوقعات ويعود بذات الأذنين".

جدير بالذكر أنّ الشياطين الحمر لم يحققوا دوري أبطال أوروبا منذ 2008 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

مانشستر يونايتد خسر من باريس سان جيرمان على أرضه في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج قبل أن يعود وينتصر في الإياب بثلاثية لهدف ليتأهل لربع النهائي.