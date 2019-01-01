خاص جول .. دراكسلر يتحدث عن اقتراب انضمامه من يوفنتوس وسبب بقائه مع باريس

حوار مطول من موقع جول مع جوليان دراكسلر

كشف جوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان أنه كان قريباً من الانضمام إلى يوفنتوس قبل ذلك، وموضحاً سبب استمراره مع فريقه حتى الآن.

وقال دراكسلر في تصريحات خاصة لموقع جول: "قبل انضمامي إلى باريس سان جيرمان كنت قريباً من الانضمام إلى يوفنتوس".

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وواصل: "ولكن المشكلة أن كرة القدم عمل تجاري، ولست أقرر مثل تلك القرارات بمفردي، يجب أن يكون كل الأمور المادية والعمولات وغيرهم مناسبة، وهذا لم يكن الحال مع السيدة العجوز".

وتابع: "في ذلك الوقت كنت قد أخبرت شالكة، برغبتي في الرحيل وودعت زملائي، ومع اقتراب بطولة يورو 2016 كان عليّ اختيار فريق قوي للمشاركة معه فاستقريت على فولفسبورج خاصة بعد رحيل كيفن دي بروينه لمانشستر سيتي".

وأكمل: "كي أكون صريحاً فولسفبورج لم يكن النادي الذي أحلم باللعب له، ولكنه استفاد مني واستفادت منه وكان بيننا اتفاقاً أننا سنجلس معاً ونناقش العروض المناسبة لمسيرتي في المستقبل".

وتحدث اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، إلى الحديث عن مرحلته الحالية مع باريس سان جيرمان وسبب رفضه الرحيل عن صفوف الفريق بالرغم من المشاركة القليلة.

واستطرد اللاعب الألماني حديثه قائلاً: "أنا كنت راض تماماً عن الوقت الذي لعبته العام الماضي، المدرب يجعلني أشعر بأهميتي وأنه يريدني معه في الفريق، بالإضافة إلى أنه مازال في عقدي عامين حتى النهاية".

وأردف: "وبكل صراحة، كي تشارك بشكل أساسي مع باريس، يجب أن تكون واحد من أفضل لاعبين في العالم".

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وتحدث دراكسلر عن علاقته بمدربه الحالي توماس توخيل، مقارنة بالسابق أوناي إيمري.

وقال اللاعب حول مدربه توخيل: "أنا مرتاح للغاية معه إنه شخص رائع، ولديه معايير عالية للغاية، كما أن إيمري كان مدرباً رائعاً ولكن التواصل بيننا لم يكن سهلاً، مثلا عندما تتحدث مع توخيل فإنه يخبرك في جملتين ما هو جيد وما غير جيد".